Губернатор Тверской области встретился с Владимиром Путиным

Благодаря импортозамещению экономика Тверской области активно развивается. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Игорь Руденя на рабочей встрече в Кремле.

Рост отмечается во многих сферах - сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспортном машиностроении и других ключевых отраслях.

Сегодня область производит в 2 раза больше товаров, чем раньше. Власти делают ставку на создание новых рабочих мест, образование и профориентацию школьников. Особые надежды - на индустрию гостеприимства и отдыха. Цель - миллион туристов в год. На курорте Завидово строят новые объекты и там же - планируют открыть кампус Университета туризма.