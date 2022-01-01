Губерниев объяснил, почему российские хоккеисты могут поехать на Олимпиаду

Комментатор высказался о недопуске россиян на чемпионат мира по хоккею 2026 года, который пройдет в Швейцарии. Дмитрий Губернией уверен, что для этого и не было никаких предпосылок.

"Не понимаю, почему все думали, что вдруг случится чудо и нас допустят. Никаких предпосылок к этому не было. Ничего не изменилось. По‑прежнему тьма и мгла, но не будем забывать: самая большая темень ночью перед рассветом", — отметил комментатор.

При этом Губерниев считает, что на Олимпиаду наша команда может попасть. Без россиян большой турнир потеряет свою привлекательно, зрелищность, а значит, спонсоры не получат деньги, на которые они рассчитывают.

"Там вообще другая история — НХЛ, большие деньги. И участие российской команды сделает турнир максимально привлекательным. В этом, естественно, будут заинтересован и бизнес, и оргкомитет, как я думаю. Деньги терять никто не хочет", — пояснил спортивный журналист в беседе с "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России отстранена от турниров под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года. 4 февраля было объявлено, что отстранение нашей команды продлено до 2026 года. При этом вердикта по участию россиян в Олимпиаде на данный момент нет, его будет принимать Международный олимпийский комитет.