Мать была причастна: появились подробности убийства 7-летнего мальчика в Черняховске

В Калининградской области сутки искали семилетнего мальчика, но он оказался мертв. В убийстве уже сознался отчим ребенка

К страшному преступлению причастна мать мальчика. Женщину привлекут к уголовной ответственности за укрывательство преступления. Она не только молчала об убийстве, но и помогала скрыть следы преступления.

Следователи выяснили, что 42-летний житель Черняховска избил двоих детей в присутствии их матери. 12-летняя девочка выжила, она госпитализирована с переломами. Мальчик после побоев какое-то время еще дышал, но мать не вызвала скорую, а когда ребенок умер, женщина сначала помогла сожителю выбросить тело в болото, а потом обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.

Женщина рассказывала выдуманную историю и помогала "искать" ребенка пока следователи не увидели странности в ее поведении. Во время беседы с правоохранителями мать призналась, что случилась трагедия, но от ответственности это ее не освобождает, передает "Лента.ру".