42-летняя Алена Водонаева призналась, что больше не может иметь детей

Звездная выпускница "Дома-2" так и не смогла найти свою любовь. Алена дважды отправлялась под венец, но оба замужества оказались неудачными.

От первого мужа Алексея Малакеева у Водонаевой остался сын Богдан. Мальчик уже совсем взрослый, ему 14 лет. Как призналась звезда, рождение сына стало для нее чудом.

Алена долго не могла родить. Она очень хотела ребенка, но все попытки выносить малыша были тщетными. В интервью на YouTube-канале Мариям Тилляевой Водонаева призналась, что потеряла троих детей. Когда же Алена все-таки родила сына, врачи прямо объявили ей, что на еще одну беременность надеяться не стоит.

"У меня есть сын, ему 14 лет и это четвертая беременность. Я больше не могу иметь детей. С 2015 года я больше не могу их иметь", — призналась бывшая участница телестройки.

По словам Водонаевой, она скрывала беременность от публики, так как боялась потерять малыша. "Когда забеременела, я поняла, по всем врачебным показаниям понятно, что все слава Богу случилось и получилось. Я просто накрыла себя хрустальной вазой, берегла себя всю беременность", — поделилась Алена.