Певица Лолита Милявская: "Для меня Киркоров - человек, который предал всех своих собратьев"

Уже прошло больше года с тех пор, как блогер, ведущая, актриса Настя Ивлеева устроила вечеринку, на которую гостей звали "почти голыми". Тогда на мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. В результате поднялся страшный скандал в обществе. Сразу несколько знаменитостей жестоко поплатились - их карьера оказалась на волоске. И если Филиппу Киркорову и Ксении Собчак удалось в рекордные сроки реабилитироваться, то Лолита Милявская и та же Настя Ивлеева до сих пор не могут восстановить ни репутацию ни карьеру.

А тут в Сети распространилась видеозапись, на которой Лолита Милявская, десятилетиями дружившая с Филиппом Киркоровым, неожиданно обрушилась на поп-короля с обличениями. Певица дала понять, что артист не тот, за кого себя выдает, и готов идти по головам ради успеха и признания.

"Ну что с него взять, он человек, который готов на все, что угодно. Готов предать кого угодно. Он на вечеринке был два или три часа, как и я. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки. Она также попала… Да как и все, я тоже. Я тоже повинилась... Мы все провинились. Для меня Киркоров - человек, который предал всех своих собратьев. Посмотрите, как он теперь наклоняется везде, где только можно", - высказалась Лолита.

Видео оказалось в распоряжении телеграм-канала "Алена, блин!". Там же отмечается, что дружба между Милявской и Киркоровым завязалась еще в начале 90-х. За эти 30 лет они постоянно поддерживали друг друга. Филипп неоднократно преподносил ценные подарки своей приятельнице: то упаковку перчаток для сценических выступлений из Америки, то эксклюзивную сумку Пако Рабана на 60-летие.