Не может говорить, сама не ест, не узнает родных: Маргариту Терехову медленно убивает Альцгеймер

Когда-то Маргарита Терехова была одной из самых успешных и талантливых актрис. На ее счету такие фильмы как "Зеркало", "Собака на сене", "Благочестивая Марта", Д`Артаньян и три мушкетера" и многие другие. Однако еще в начале 2000-х годов состояние актрисы стало ухудшаться. Оказалось, у Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера.

Сейчас состояние актрисы оставляет желать лучшего. Она не может говорить, сама не ест и не узнает родных. Терехова в основном лежит, за ней ухаживают сиделки и дочь, актриса Анна Терехова. В новом выпуске программы "Однажды..." наследница рассказала об артистке.

"Мама и сейчас совершенно необыкновенная... Читала маме книгу и видела, что она на чем-то останавливается, листает странички, но ничего, к сожалению, сказать не может… Главное - не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня все это было. И сейчас это у меня есть, но надо жить, пока человек рядом с тобой. Пока ты можешь это выносить, ты должен это делать", - заключила дочь Тереховой.