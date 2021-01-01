Агенты секретного отдела ФБР по расследованию НЛО боятся, что Трамп их уволит

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ФБР будут проведены сокращения сотрудников. По данным газеты Politico, глава Америки намеревается уволить причастных к делу о штурме здания Конгресса 6 января 2021 года.

За свои места теперь опасаются агенты, входящие в группу по расследованию НЛО. Подразделение считается секретным, в него входит управляющий и более десяти сотрудников по всей стране. Главные задачи группы — отслеживать неопознанные явления, собирать свидетельства и показания очевидцев, а также проводить анализ открытых источников.