Бузова странно отреагировала на новость о свадьбе и ребенке Давы и Краймбрери

С самого утра сегодня, 4 февраля, светские СМИ распространили новость о том, что певица Мари Краймбрери (настоящее имя Марина Жадан) ждет ребенка от своего возлюбленного, рэпера, танцора, блогера, шоумена Давы (настоящее имя Давид Манукян). Об этом сообщили сами влюбленные, опубликовав видео, в котором Мари демонстрирует внушительных размеров живот. Кроме того, на кадрах недвусмысленно видно, как Дава, встав на одно колено, преподнес избраннице кольцо.

Интернет-пользователи не только порадовались за влюбленных, но и посочувствовали Ольге Бузовой, бывшей возлюбленной Давы, которая, по мнению фанатов, так и не дождалась заветного предложения от блогера. А позднее Ольга опубликовала в своем официальном телеграм-канале такие строки:

"Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто".

Теперь комментаторы в Сети судачат, что таким странным образом Ольга отреагировала на новость о беременности Краймбрери и свадьбе с Манукяном.

Отметим, что сама Бузова о своей личной жизни не распространяется, но активно дает понять, что не одинока. В конце прошлого года Ольга пообещала фанатам, что в скором времени выйдет замуж и родит ребенка.