В Ростовской области за ночь выпала треть месячной нормы осадков

Жители европейской части России, похоже, уже и не надеялись услышать этот знакомый с детства хруст свежевыпавшего снега под ногами. Но насладиться запоздалой новогодней погодой посчастливилось жителям теплой Ростовской области. Снегопад начался в понедельник вечером. Погода безветренная и не очень морозная - всего несколько градусов ниже нуля. Огромные снежные хлопья, медленно кружась в свете уличных фонарей, падали на землю. Под белым покрывалом скрылись дороги, ветви деревьев, перила, провода.

Из-за снега и гололеда на трассе М-4 образовался автомобильный затор. Две фуры не смогли преодолеть подъем и перекрыли дорогу в одном направлении. Со снегом не справлялась даже спецтехника. По данным местных властей, высота снежного покрова превысила 20 сантиметров. В уборке Ростова-на-Дону задействовали 170 машин и около 700 дворников. Техника работала всю ночь и продолжает до сих пор. Есть пострадавшие от поваленных деревьев, стволы которых сломались из-за тяжести снега.

Согласно данным Гидрометцентра, снежная погода в Ростовской области может смениться дождливой. Так будет на всем юге России. А потом немного подморозит. Конечно, не так, как в Магаданской области, где погода даже полюс холода Оймякон переплюнула, там сейчас всего-то до минус сорока пяти.

"Отмечаются температуры ниже климатической нормы. Из-за морозов отменяются занятия в нескольких муниципальных образованиях. На дистанционное обучение переведены ученики десяти школ", - сообщил Алексей Крылов, заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.

Практически вся страна сейчас под властью арктического антициклона, кроме юга и прибрежной зоны Дальнего Востока. Там холодно и снежно. Снежно настолько, что в Сахалинской области сугробы выше человеческого роста. Люди откапывают не машины - собственные дома, у которых первые этажи скрылись под сугробами. В области работает вьюжный десант - это добровольцы с лопатами, которые помогают жителям выбраться из снежного плена.