Предложившая вернуть в школы дискотеки чиновница сообщила об увольнении

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре прославилась на всю страну после того, как несколько дней назад предложила подумать о проведении школьных дискотек - чтобы создать детям условия для начала "романтических отношений".

Эта инициатива вызвала большую волну обсуждений в Сети. А меж тем стало известно, что Агре решила уволиться. При этом она подчеркнула, что с ее предложением это обстоятельство никак не связано.

"Сложилось мнение, что я ухожу из-за высказываний о возврате в школы дискотек. Это не так. Более того, это предложение отвечает запросам детей и педагогов о неформальной воспитательной работе в школе", - подчеркнула Агре.

Чиновница сообщила, что сообщила о своем решении уволиться еще в начале января. Сейчас Наталья в отпуске с последующим увольнением. Она отметила, что решила оставить работу по семейным обстоятельствам. Наталья объяснила, что хочет уделять больше внимания дочери-выпускнице и дочке-первокласснице, передает ТАСС.

Кстати, ранее в Минпросвещения уточнили, что ведомство не работает над связанными с демографией проектами.