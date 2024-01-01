Анна Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова вышла на связь после нескольких недель молчания, связанных с самоубийством ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. В своих социальных сетях певица опубликовала видеообращение, в котором предстала сидящей на фоне большого окна. Анна облачилась в широкую толстовку и лосины, а рыжие волосы просто распустила.

Для начала артистка отметила, что на протяжении последних 20 лет она делилась со своими поклонниками самыми разными: счастливыми и грустными событиями в своей жизни. Сейчас, по признанию Анны, она переживает сложнейшие период. Седокова поблагодарила всех, кто ее поддерживал, причем даже тогда, когда она сама уже не выдерживала. Однако теперь артистка готова идти дальше.

"Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть и просто пробовать жить дальше", - призналась Седокова.

Анна заявила, что намерена продолжать писать песни, записывать их и выступать.

Напомним, в начале декабря 2024 года Анна Седокова и Янис Тимма оформили развод. После расставания, казалось, пара сумела сохранить хорошие отношения. 16 декабря певица в узком кругу отметила день рождения, куда, однако, бывшего мужа не позвала. А в ночь на 17 декабря Янис Тимма свел счеты с жизнью. Говорят, он так и не смирился с расставанием с женой.

После этого певицу увезли в больницу с нервным срывом, а в Сети стала распространяться самая разная информация об отношениях артистки и спортсмена. Седокова никак не отвечала на эти данные.