Пятеро детей госпитализированы после атаки БПЛА на школьный автобус

Пятеро детей и водитель госпитализированы после атаки дрона-камикадзе на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщили в администрации региона.

Всего в салоне находились 20 человек. По версии следствия, ВСУ намеренно ударили по гражданской машине, и подобный эпизод уже далеко не первый. Оператор отчетливо видел цель, на которую навел аппарат.

Предварительно установлено, что БПЛА был иностранного производства. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова обратила внимание на "стратегическое молчание" международных структур в связи с инцидентом. От них какой-либо реакции не последовало.