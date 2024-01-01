Отец пятерых погибших детей в Красноярском крае пришел на ТВ

Осенью 2024 года в Красноярском крае в одной семье погибло четверо детей после того, как их жилище было обработано средством от насекомых. Лишь сейчас в телевизионном шоу "Пусть говорят" появился отец семейства Дмитрий Виноградов. Он рассказал о том, что случилось.

Для начала мужчина отметил, что дихлофосом пользовались регулярно - от одного до двух раз в месяц. Химическое средство покупалось в местном магазине, пользовались разными производителями и никогда никаких проблем не было. Вот и в тот раз жилище обработали днем, потом пообедали, поужинали, легли спать, а утром начался кошмар.

Первым проснулся отец семейства, он чувствовал себя плохо, его рвало. Аналогичные симптомы наблюдались и у остальных.

"Вскоре начали просыпаться дети, не успевая даже никуда добежать - прямо вставали и рвотная масса летела со рта", - отметил мужчина.

В итоге вся семья оказалась в реанимации. И если отец и мать выжили, то все четверо детей погибли. Их похоронили в один день. По предварительной версии, именно отравление дихлофосом и стало причиной.

Отметим, что мать ждала пятого ребенка. Несмотря на отравление, она родила здорового малыша. Однако на днях он тоже умер. Его тело обнаружила в кроватке родительница. Предварительная причина смерти - ребенок захлебнулся рвотными массами. Следов насилия не обнаружено, сообщили в прокуратуре.