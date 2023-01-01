Пол ребенка, реакция родных: вскрылись детали беременности жены Александра Петрова

О том, что у них будет ребенок, Александр Петров и его супруга Виктория сообщили в социальных сетях. Влюбленные опубликовали фотографии, не оставившие подписчикам сомнения, что Вика беременна. После этого фанаты начали гадать, кто же будет у пары: мальчик или девочка.

Журналисты узнали, что недавно Александр и Виктория провели гендер-пати в узком семейном кругу и выяснили, что у них будет сын. Говорят, пара невероятно счастлива, Вика мечтала о мальчике.

Кстати, о беременности пара узнала, когда была в Тобольске. У Петрова случилась рабочая командировка. Увидев положительный тест, Саша и Вика объявили радостную новость по видеосвязи родным. И если мать Петрова от радости расплакалась, то мать Виктории сначала решила, что ее разыграли, передает Super.

В настоящее время будущие родители готовятся к скорому появлению ребенка на свет. Говорят, Виктория довольно легко переносит беременность и утверждает, что не боится родов.

Напомним, Александр и Виктория оформили отношения осенью 2023 года, причем для доброй половины шоу-бизнеса новость стала сенсацией, ведь Петров долгое время встречался с актрисой Стасей Милославской, и общественность была уверена, что актер женится на ней. Однако его избранницей стала совсем другая женщина. Сам Александр Петров впоследствии объяснял, что с первого взгляда влюбился в Викторию.