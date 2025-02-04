Полиция схватила сына баскетболиста Майкла Джордана

Сына шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана Маркуса арестовали во Флориде за вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков и сопротивление при задержании. 34-летнего Маркуса поместили в тюрьму округа Ориндж, передает TMZ. Пока больше никаких подробностей не сообщается.

Отметим, что Маркус является вторым из пяти детей легендарного баскетболиста Майкла Джордана. В школе и университете он играл в баскетбол, но серьезных успехов не добился.

Напомним, Майкл Джордан - шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго" и двукратный олимпийский чемпион. Ему 61 год, он один из четырех спортсменов, кому удалось заработать более миллиарда долларов. Этого добились также Леброн Джеймс, Тайгер Вудс и Мэджик Джонсон.

Ранее в интервью Майкл Джордан признался, что во время учебы в колледже придерживался расистских взглядов. Он рассказал, что во время учебы в колледже ему приходилось терпеть притеснения от соучеников и даже партнеров по бейсбольной команде, так как идеи Ку-клукс-клана, известного своими ультраправыми взглядами, были очень популярны в Северной Каролине, где Джордан учился в колледже.

Майкл Джордан также рассказал журналистам, что однажды даже был отстранен от занятий за то, что облил одну из учениц, назвавшую его неподобающим словом, газированной водой.