У пятерых школьников - осколочные ранения. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Надпись на автобусе большими буквами "Дети" - очевидное свидетельство того, что удар враг наносил осознано, выбирая именно гражданские цели. Дрон-камикадзе прилетел утром, когда школьники ехали на учёбу. В салоне находились больше 20 человек.

Бьют по гражданским украинские боевики от бессилия. Южнодонецкое направление. Боевая работа наших операторов БПЛА. Поврежденный и брошенный в ходе ротации бронеавтомобиль "Козак" российские войска поражают оптоволоконными дронами. Точным ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен американский БТР "Макс-Про". В результате штурмовые подразделения смогли продвинуться в районах населённых пунктов Разлив и Константинополь - сейчас это одно из стратегических направлений.

Кадры из Курской области. Подбитую и брошенную БМП врага оператор БПЛА сжигает оптоволоконным дроном. В приграничных районах работают штурмовики мотострелковой бригады группировки "Север". К опорному пункту приближаются небольшими группами. БМП "Брэдли" уничтожают фугасными боеприпасами. Оставшись без прикрытия, подразделение националистов отступает. Убитых и раненых боевики просто бросают.

А вот уже ударный беспилотник "Молния-2" уничтожает наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Оставшись без оперативных разведданных, противник попал под шквальный огонь нашей артиллерии.

На ореховском направлении в Запорожской области расчет БПЛА провел разведку на местности с помощью беспилотника "Сарыч-2". Колонна направлялась из тылового района на передовые позиции ВСУ для проведения ротации, но была уничтожена ударом РСЗО "Град". Огонь также корректировался с беспилотника.