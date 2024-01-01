Мишустин: Российская экономика продемонстрировала уверенную динамику

Рост ВВП в России по итогам прошлого года составил около 4 процентов. Такие данные привел глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной макроэкономической политике.
В этом году в стране началась реализация обновленного пакета национальных проектов. Их определил глава государства на ближайшие 6 лет. Программы в том числе связаны с обеспечением технологического лидерства и ориентированы на достижение долгосрочных целей. В приоритете - обеспечение сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. В части макроэкономической политики правительство координирует усилия с Центробанком.
"Отработан целый ряд механизмов, активно выстраиваем экономику предложения, фундамент создан. Наша экономика продемонстрировала уверенную динамику, в отличие от государств, которые были инициаторами антироссийских санкций. Прирост валового внутреннего продукта по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью. Причем основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила 8% – выше изначально прогнозировавшейся траектории", - отметил Мишустин.