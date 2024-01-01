Мишустин: Российская экономика продемонстрировала уверенную динамику

Рост ВВП в России по итогам прошлого года составил около 4 процентов. Такие данные привел глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной макроэкономической политике.

В этом году в стране началась реализация обновленного пакета национальных проектов. Их определил глава государства на ближайшие 6 лет. Программы в том числе связаны с обеспечением технологического лидерства и ориентированы на достижение долгосрочных целей. В приоритете - обеспечение сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. В части макроэкономической политики правительство координирует усилия с Центробанком.