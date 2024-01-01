Казахстан обнародовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL у Актау

Лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines рейсом из Баку в Грозный потерпел катастрофу 25 декабря 2024 года. Трагедия произошла вблизи казахстанского города Актау. На борту находились пятеро членов экипажа и 62 пассажира - граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. 38 человек погибли.

Во вторник Минтранс Казахстана представил предварительный отчет об авиакатастрофе. Он представляет собой 53 страницы исследований и выводов экспертов. В частности, они пришли к выводу, что у борта, который разбился под Актау, не работали оба GPS. Кроме того, было выявлено множество сквозных и несквозных повреждений в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения обнаружили и на левом двигателе и крыле. Примечательно, что в некоторых местах эти повреждения имеют правильную прямоугольную форму. После этих повреждений самолет потерял давление и гидравлическую жидкость.

Также предоставлена расшифровка переговоров пилотов судна с диспетчерами. Так, диспетчеры предупреждали о введении плана "Ковер" в Грозном, а пилоты сами приняли решение лететь в Актау, перед этим они запрашивали погоду в Махачкале и Минводах. При этом в отчете сообщается, что пилоты изначально говорили об ударе птиц и взрыве в районе кресел на заднем ряду в салоне, через 34 секунды произошел еще удар.

Незадолго до падения командир воздушного судна также докладывал, что в пассажирской кабине заканчивается кислород, из-за чего люди теряли сознание, пилот просил позволить снизить высоту.

Ранее по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, касающийся крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Владимир Путин извинился за то, что трагедия случилась в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.