Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Гвардии младший лейтенант Иван Морский со своей группой скрытно пробрались в тыл неонацистов, окружили укреплённые рубежи ВСУ и вступили в бой. Подавив две пулемётные точки, наши военнослужащие начали выдавливать живую силу врага с занимаемых позиций. Иван Морский лично уничтожил пикап с семью радикалами. Противник был вынужден бежать, но не смог укрыться от огня наших бойцов.

Взвод зенитной ракетной батареи под командованием гвардии старшего лейтенанта Владислава Леонова сбил два дрона-камикадзе и один тяжёлый гексакоптер "Баба-яга". После того, как бой был завершен, Владислав организовал эвакуацию раненых. Благодаря мужеству и героизму Владислава Леонова наши штурмовики захватили вражеский опорный пункт.