Информация о ходе СВО. Российские военные успешно атакуют неприятеля, наносят поражение военной инфраструктуре и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 1265 военнослужащих.

На Красноармейском направлении врага накрыли "Градом". Получив данные от разведки о скоплении бронетехники и живой силы противника на передовой, артиллеристы группировки "Центр" оперативно выдвинулись на огневую позицию и уже через пару минут залп 122-миллимитровых осколочно-фугасных снарядов поразил цель.

В зоне ответственности Южной группировки отлично сработали расчеты гаубиц "Мста-Б", сорвав ротацию неприятеля на тактически важном участке фронта. В Районе Часова Яра экипаж буксируемой гаубицы "Д-30" уничтожил склад с боеприпасами ВСУ. Работали по заданным координатам, корректируя огонь с помощью беспилотников. На Харьковском направлении мощные удары по неонацистам нанесли миномётчики. Стрельбу вели на дистанции 18 километров. Данные объективного контроля подтвердили уничтожения целей.