Гоген Солнцев сбежал из студии после обнародования результатов ДНК-теста

Несколько месяцев назад Гоген Солнцев объявил, что стал отцом. Матерью мальчика, которого назвали Иваном, является его супруга Полина Терешкович. Однако теперь выяснилось, что Гоген сомневается в своем отцовстве. По словам скандально известного шоумена, его избранница вела не очень примерный образ жизни.

В итоге Полина и Гоген стали участниками нового выпуска шоу "ДНК", где обнародовали результаты ДНК-теста. Несмотря на то, что сомневается в отцовстве, Солнцев публично пообещал заботиться о малыше, даже если выяснится, что сын не от него.

Профессор и доктор биологических наук Сергей Киселев вскрыл конверт и объявил, что вероятность того, что Гоген является отцом ребенка, равна нулю. Тогда взвинченный Гоген покинул студию, а за кулисами заявил:

"Я всю ночь не спал, потому что боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. Не знаю, что сказать. У меня мурашки, чувствую, что меня серьезно предали".

Меж тем в студии Полина утверждала, что именно от Гогена родила ребенка. В свою очередь продюсерам удалось уговорить Солнцева вернуться в студию. Появившись перед камерами, тот пообещал сдержать слово и продолжать заботиться о малыше.