Коротченко: США будут проталкивать в Европу новейшие американские вооружения

Насколько выгодны оказались для американского военно-промышленного комплекса поставки вооружений Украине? Чьи интересы возьмут верх: нежелание Трампа спонсировать киевский режим или стремление оружейного бизнеса ещё больше заработать на конфликте? А также - как в нынешних условиях складывается военно-техническое сотрудничество России с дружественными странами?

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Сейчас Трамп требует от европейских партнеров по блоку НАТО повысить уровень военных расходов до 5% ВВП. Все эти деньги должны идти на закупку американского оружия. Вашингтон сейчас будет проталкивать в Европу новейшие американские вооружения", - отметил он.

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