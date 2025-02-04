"Верните ядерное оружие, отдайте ракетные комплексы": Зеленский обратился к Западу

В интервью британскому ведущему Пирсу Моргану Владимир Зеленский заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.

Зеленский высказал мнение, что вступление Украины в Североатлантический альянс может затянуться на годы, и, по его мнению, возникает вопрос, как стране защищаться. Тогда он сделал вывод, что Запад должен предоставить Украине возможность использования ракет и ядерного оружия, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны", - высказался Зеленский.

Ранее появилась информация, что Украина паникует из-за стремления США и России добиться проведения выборов в стране. Сообщается, что власти Киева опасаются такой тенденции, когда могут исключиться из обсуждения будущего своей страны. Как рассказал анонимный украинский экс-министр журналистам, Путин и Трамп сходятся во мнении, что нужно избавиться от Зеленского.