Пригожин разнес Шульгина: "Он забрал у Валерии всю недвижимость и продолжает наживаться!"

Мало кто знает, что певица Валерия была замужем трижды. Ее первым супругом являлся музыкант Леонид Ярошевский. Когда-то именно с ним юная певица приехала из Саратова поступать в Гнесинское училище. Недавно Ярошевский опубликовал книгу, в которой раскрыл детали своих отношений с Валерией. По мнению нынешнего супруга артистки, первый муж просто хочет подзаработать на имени бывшей избранницы, потому что не смог реализоваться ни в личной жизни, ни в творчестве. Пригожин припомнил, как несколько лет назад пытался наладить отношения с Ярошевским, однако ничего не вышло.

"Выпустил он книжку - мы стараемся не реагировать. Что он этой книгой хочет сказать? Какая Валерия плохая и хорошая? Или какой он негодяй?!" - задал риторический вопрос продюсер.

Припомнил он и второго мужа Валерии, продюсера Александра Шульгина, от которого она родила троих детей. Именно в союзе с ним артистка получила известность и исполнила песни, ставшие хитами на десятилетия. Иосиф Пригожин откровенно рассказал, что все эти годы после развода он не оставляет певицу в покое.

"Шульгин такие суммы выставляет за авторство, не написав ни одну песню живьем! Первый книжку написал, а второй Шульгин все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Он всячески мешал выпускать трибьют, что он вытворяет - это уму не постижимо", - возмущается Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что именно он в итоге воспитал детей Шульгина, а тот даже не проявлял желания поддерживать с ними связь. Между делом Пригожин сообщил, что бывший муж лишил Валерию всей недвижимости.

"Встретился с младшим сыном как-то, тот его спросил: „Хоть шоколадку подарил?“ А Шульгин ему в ответ: „А ты че, Арсений Шоколадкин?“ Это разве нормально? Мужчины так себя не ведут, он забрал у Валерии всю недвижимость и продолжает наживаться!" - сообщил продюсер aif.ru.