75-летняя Пугачева показала, что у нее под плащом

Вскоре после начала СВО Алла Пугачева вместе с молодым супругом и двумя детьми покинула Россию. Вначале семейство остановилось в Израиле, где у признанного ныне иноагента Максима Галкина живут родственники. Однако когда в стране обострился давний конфликт с Палестиной, Пугачева и ее близкие переселились на Кипр. Там у Примадонны и ее мужа есть элитная недвижимость. Правда, летом 2024 года вся семья приехала в Латвию - говорят, климат Алле больше подходит, да и на Кипре в это время изнуряющая жара.

Меж тем в Сети ходят слухи, что артистка скучает по Родине и мечтает вернуться. Однако сама Примадонна пытается эту информацию опровергнуть. Если ее муж и выкладывает в соцсетях свежие кадры с супругой, то на них она неизменно улыбается, демонстрируя полное довольство.

Вот и на сей раз иноагент Максим Галкин опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежий кадр с Аллой Пугачевой, на котором та позирует, распахнув черный плащ. Под ним оказались кожаные штаны в обтяжку и кофта с белым воротником. Рыжие волосы артистка распустила.

В Сети комментаторы неоднозначно отнеслись к снимку. Одни сочли, что лицо Примадонны сложно опознать то ли из-за обилия пластики, то ли из-за фотошопа. Другие же рассыпались в комплиментах, отметив стремление 75-летней Пугачевой радоваться каждому дню.