Захарова назвала Зеленского маньяком после его заявлений о ядерном оружии

Заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём "маньяка", который рассматривает планету как "объект своих больных фантазий". Об этом во вторник, 4 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что атомные станции для Зеленского — не источник мирной энергии, а грязное ядерное оружие, необходимое для шантажа.

Ранее Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану заявил, что если США не хотят видеть Украину в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.