WSJ: ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться за компенсацию

ЦРУ предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию в виде восьмимесячного выходного пособия. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, такое предложение представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента США Дональда Трампа. Также это связано с инициативами администрации Трампа по сокращению федеральных расходов.

Газета отмечает, что ЦРУ стало первым разведывательным агентством, которое официально объявило о таком предложении для своих сотрудников.