На севере Приморья тигра выпустили в естественную среду обитания

На севере Приморья выпустили в естественную среду обитания тигра-хулигана. Это переселение было вынужденным, хищник повадился выходить к людям.

К новому месту жительства полосатую кошку привезли на машине. Разгневанный поездкой хищник пронёсся мимо камер прямо в лес, грозно прорычав на всю округу.

Тигра выпустили в малонаселённой местности. Здесь, как обещают специалисты, для него не будет проблем с пропитанием. Напомним, почти двухсоткилограммовый нарушитель наводил ужас на жителей села Барабаш и охотился на домашних собак. Ветеринары не выявили у него каких-либо проблем со здоровьем. Теперь за его перемещениями будут следить с помощью особого ошейника-передатчика.