В Ростовской области ветераны СВО обучают контрактников необходимым навыкам

Каждый день в российских регионах пополняются ряды добровольцев-контрактников, желающих встать на защиту Родины. Перед отправкой в зону боевых действий новобранцы проходят серьезную подготовку. На полигонах в Ростовской области ветераны СВО обучают их необходимым навыкам в условиях, приближённых к фронтовым.

Совсем недавно сложно было представить, что в современной войне не обойтись без гладкоствольных охотничьих ружей. Однако они отлично себя зарекомендовали в качестве истребителей дронов. Оттого стендовая стрельба на полигоне - теперь один из обязательных элементов подготовки.

Подходит "тройка" или "пятерка", рассказывает инструктор, пошагово поясняя, как стрелять точно. Задача это не простая. БПЛА - все-таки не утка. Беспилотник движется с гораздо большей скоростью и маневрирует. Так что поразить его сложно. Впрочем, со временем новобранцы освоят и этот навык.

В качестве мишеней используются оранжевые тарелки. Их запускает специальный аппарат. На выходе получается отличный вариант для отработки стрельбы по небольшим воздушным целям, которыми буквально кишит небо на линии боевого соприкосновения.

После тренировочной стрельбы из ружья уничтожение условного дрона отрабатывают и при помощи автоматического оружия. Стреляют тут вообще много, говорят добровольцы-контрактники, поток которых в военкоматы не иссякает по всей стране.

"Защита нашей страны – это, в первую очередь, самая главная цель. А все остальное - это личные мотивы. Обучают всему. Очень много стрельбы. Очень много упражнений, различного рода приближенных максимально к боевым действиям", - отметил доброволец-контрактник, позывной "Ландыш".

На полигоне работают инструкторы с реальным опытом. Готовят пополнение в условиях, максимально приближенным к боевым. Отрабатывают и тактические навыки штурмовых действий. Дают актуальные знания в области фронтовой медицины, чтобы бойцы в критический момент могли оказать первую помощь и себе и товарищу.

А это уже кадры тренировки наших операторов БПЛА. Данный вид используется, прежде всего, для разведки и наблюдения. А вот тут, в блиндаже, при помощи специально разработанного компьютерного симулятора, отрабатывают свои навыки пилоты FPV-дронов. Работа поистине ювелирная. Беспилотник, снаряженный боеприпасом, необходимо точно навести на технику противника. Причем, в самое уязвимое место. Или же залететь в маленькое окошко вражеского блиндажа. Совсем скоро все это будет новобранцам по силам.

Подготовка каждого вновь прибывшего военнослужащего по контракту длится несколько месяцев. После этого все они отправятся применять и совершенствовать полученные навыки уже на фронт. Защищать независимость России, приближая столь долгожданную для всей страны победу.