Зеленский в грубой форме обвинил Такера Карлсона в работе на Путина

Растерявший популярность среди украинцев Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану и набросился на его коллегу из США Такера Карлсона. Зеленский убежден, что американец работает на президента России Владимира Путина.

"Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить лизать ему задницу, если честно", — не сдерживая эмоций, высказался глава Украины.

Владимир Зеленский точит зуб на Карлсона за его хлесткие замечания. Так, на прошлой неделе журналист назвал украинского президента диктатором и объяснил, почему так считает. По словам Карлсона, Зеленский больше не считается избранным народом лидером, потому что в стране отсутствуют сами выборы, кроме того, как типичный диктатор глава Незалежной запретил Украинскую православную церквь Московского патриархата и русский язык.

Карлсон прямо заявил, что Зеленский стал "лакеем", прислуживает Западу и продал свою страну. Именно с этим журналист связал непопулярность президента среди украинцев.