Трамп предложил радикальное решение ближневосточного конфликта

Сектор Газа можно превратить в "ближневосточную ривьеру". Для этого нужно снести всё, что там осталось, а палестинцев переселить в другие страны. Радикальное решение ближневосточного конфликта предложил американский президент по итогам переговоров с Биньямином Нетаньяху.

Израильский лидер стал первым зарубежным гостем Дональда Трампа с начала нового срока лидера США. По мнению хозяина Белого дома, переселенцев должны принять Иордания и Египет. Жителей Газы это сделает "счастливыми". А новая Газа станет интернациональной.

Трамп уверен, что сейчас анклав абсолютно непригоден для проживания. На восстановление уйдёт не менее десяти лет. Заняться расчисткой территории от руин и неразорвавшихся снарядов готовы американцы.