WSJ: ЦРУ предложило всем работникам уволиться за 8 окладов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США приостанавливает набор новых сотрудников и сокращает штат. Всем действующим работникам предложили написать заявление по собственному желанию. Тем, кто согласиться уйти из ЦРУ, выплатят по восемь окладов. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Сокращения проходят в рамках программы Дональда Трампа. Президент США рассчитывает на увольнение 10% федеральных чиновников, что сэкономит миллиарды долларов правительству.

"ЦРУ предложило выходное пособие всем своим работникам во вторник, что, по словам чиновников, представляет собой попытку привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Трампа, включая борьбу с наркокартелями", — говорится в публикации WSJ.

Кроме того, советник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа объявил, что ведомство больше не берет на работу новых служащих. Предложения о найме отзовут у соискателей, которые не успели оформить документы и попасть в штат. Но есть и исключение, если у кандидатов есть опыт для новых целей ведомства, которые включают противодействие Китаю, то их по-прежнему рады видеть в ЦРУ.