Российские пенсионеры получат повышенные выплаты в конце февраля

Россиянам, которые получают страховую пенсию, выплаты проиндексировали на 9,5%. Деньги поступят населению до 25 февраля.

"Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля. И у каждого пенсионера своя дата получения пенсии, она фиксирована, и узнать ее можно на сайте Социального фонда России", — сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Напомним, что с 1 января 2025 года пенсии были проиндексированы на 7,3%. При чем выплаты увеличены как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Но, в конце января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты по уровню фактической инфляции в 9,5%.