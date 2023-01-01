Украинские власти запретили Верке Сердючке покидать страну ради выступлений на корпоративах. Уехать из Украины артист может только с разрешения Министерства культуры.

Выехать за границу Андрей Данилко (настоящее имя Верки Сердючки) может только при соблюдении четырех условий. Выступать артистку разрешено исключительно на благотворительных концертах, а собранные средства забирают власти Украины. Во время концерта Сердючка должна обязательно выступить "в поддержку своей страны".

Кроме того, Все время поездки Данилко должен сопровождать прикомандированный человек. Как пишет SHOT, Верка Сердючка стала фактически заложницей Владимира Зеленского.

Канал напоминает, что тур артиста по США в 2023 году был отменен из-за того, что Андрей Данилко и члены его команды попали под призывной возраст и запрет на выезд из страны этой категории граждан.