Чемпиона России по легкой атлетике Толстихина задержали в Москве. Бегал от полиции 5 лет

Чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин в 2019 году был приговорен к принудительным работам за грабеж и кражу. Но спортсмен сбежал.

Уклоняющегося от обязательных работ атлета объявили в федеральный розыск. Его не могли найти почти 5 лет. Оказалось, что Толстихин спокойно жил в Москве с мая прошлого года. Марка задержали днем 4 февраля на станции метро "Тимирязевская". 35-летний мужчина показался сотрудникам полиции подозрительным, его остановили для проверки документов, тогда и выяснилось, что он находится в розыске.

Марк Толстихин — многократный победитель российских чемпионатов по легкой атлетике, а также участник первенств Европы и мира по кроссу и горному бегу. Однако с 2017 года спортсмен промышлял кражами. Тогда его осудили за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере. Но даже после этого атлет не остановился, в 2019 году он украл у москвички iPhone.

За последнее преступление Толстихина приговорили к принудительным работам, но он смог скрыться. Теперь атлету придется отвечать перед законом еще и за побег, пишет SHOT.