Информация о стремительном продвижении российских войск в зоне СВО. Наши мотострелки и десантники форсировали реку Оскол на ещё одном участке - севернее Купянска. Поступают сообщения о штурмах в районе населённого пункта Тополи. Не в силах сдержать натиск российской армии, киевские радикалы оставляют позиции в курском приграничье, а также на Северском направлении.

Почти пять часов военнослужащие отделения эвакуации танкового батальона группировки "Восток" вывозили эту боевую машину в тыловой район. По сути, это была целая операция - поставленный украинским боевикам Великобританией БТР "Мастиф" пришлось эвакуировать под вражеским огнем по бездорожью. Теперь он займет еще одно место в музее трофейной техники.

В зоне ответственности группировки войск "Центр" основные удары артиллерии сейчас сосредоточены на стратегическом Красноармейском направлении. Расчеты РСЗО "Град" бьют по скоплениям живой силы, техники и огневым позициям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых групп. Работать приходится очень быстро. В небе - буквально рой вражеских беспилотников.

Артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Часова Яра. Били из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 - сорвали ротацию подразделений противника и одновременно обеспечили маскировку штурмовых подразделений.

В результате наши штурмовики зачистили еще один квартал в Часовом Яре. После того, как удалось перейти канал Северский Донец - Донбасс, начался охват города с севера. Это позволит отрезать ВСУ пути отхода по направлению к Краматорску.