Крайне сомнительное окружение, очень странные вкусы и прошлое, покрытое мраком. Американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала новую часть своего расследования о супруге французского президента. Информация не просто пикантная - шокирующая. Оуэнс утверждает, что Брижит Макрон родилась биологическим мужчиной и совратила будущего лидера Пятой республики в подростковом возрасте.

Новый эпизод остросюжетного детектива о жизни и личности первой леди Франции в первые несколько часов после публикации набрал более миллиона просмотров. Журналистка Кэндис Оуэнс ставит под сомнение официальную версию знакомства президентской четы. Особенно - возраст, в котором оно произошло. По версии Оуэнс, Эммануэлю было 14. Брижит - почти 40. История больше похожа на совращение.

"Она увидела его в школьном спектакле и совершенно потеряла голову. Учительница не желала сопротивляться своим чувствам к столь юному принцу. Настолько, что в конце концов развалила семью и развелась. На самом деле это жуткая история. Как им удалось так романтизировать и скормить ее публике?" – говорит Кэндис Оуэнс.

Фотографий и видеозаписей юного Эммануэля достаточно. А вот снимков его жены почему-то нет. Канул в Лету и первый супруг. Крупный банкир якобы скоропостижно умер. Никто и никогда не видел его на публике. Не удалось найти ни друзей, ни знакомых тех лет. Всё просто - утверждает журналистка. Брижит Макрон в это время просто не существовало. Она родилась биологическим мужчиной по имени Жан-Мишель, а в 30 лет сменила пол. И сейчас у нее очень странные пристрастия. Первая леди окружает себя личностями, которых обвиняют в изнасилованиях и педофилии. Впрочем, у ее мужа вкус не лучше.

"Любимый автор Макрона - Андре Жид. Он, по его собственному признанию, насиловал мусульманских мальчиков и открыто писал об этом в своей книге. И именно она была выбрана в качестве фона для президентского портрета", - рассказала Кэндис Оуэнс.

Оуэнс рассказала об угрозах и попытке подкупа со стороны Елисейского дворца. Лидер Пятой республики всеми силами старается заставить ее замолчать - вместо того, чтобы просто обнародовать фотографии юной Брижит и навсегда закрыть эту тему.

Кстати, журналистка Наташа Рэй, которая первой заявила о темном прошлом Брижит Макрон еще в 2017-м, тоже подвергается преследованию. По словам ее адвоката, Рэй собирается просить политического убежища в России. Еще один любопытный момент. Дональд Трамп намекал, что у него есть компромат на французского президента. Сам факт, что раскручивать эту тему взялась именно американская журналистка на фоне возрастающего давления Белого дома на Европу говорит о многом.