Реализовать уникальные проекты, улучшить навыки и начать успешную карьеру. Стартовал 13-й сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Он проходит при поддержке президентской платформы “Россия - страна возможностей".

Главная тема этого года - “Технологические инновации”. Школьники, студенты и молодые специалисты будут решать различные задания, разрабатывать проекты для ключевых отраслей экономики и промышленности. Авторы лучших идей смогут заработать дополнительные баллы к ЕГЭ, получат возможность пройти оплачиваемые стажировки в ведущих отечественных компаниях. Также молодым специалистам помогут трудоустроиться.

"В первом направлении участники команд - от трёх до четырёх человек в каждой - смогут моделировать, делать 3D-печать, готовить IT-проект и иные форматы. А во втором это будет конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности. В прошлом сезоне были команды от 254 школ, в этом году планируем не менее 280", - рассказал Артём Королёв, основатель Международного инженерного чемпионата CASE-IN.