В Крыму начался период размножения у страусов Эму

Удивительное событие в крымском сафари-парке Тайган. Там не по сезону рано начался период размножения у страусов Эму. Сказались теплая погода, а также комфортные условия, созданные сотрудниками для экзотических птиц. Самки огромных пернатых уже отложили яйца и сейчас время нести ответственность за будущее потомство наступило для самцов.

Страус очень спокойно относится к тому, что я беру яйцо, возвращаю, потому что доверяет и не нервничает. Ему сейчас вообще противопоказано нервничать. Страус Эму высиживает яйца. У австралийских пернатых гигантов - это тяжёлая мужская работа.

Страус практически в анабиозе. Минимум движений - экономит энергию. Но такая пассивность обманчива. На самом деле Эму прекрасно реагирует на визуальные и звуковые раздражители. И, конечно, в дикой природе не позволил бы к себе приблизится какому-либо хищнику. Но в парке птицы привыкли к сотрудникам и поэтому спокойно относятся к человеческому присутствию. Можно даже вот так аккуратно погладить ответственного отца.

Впрочем, в парке опасностей нет. А от излишнего внимания и перепадов температуры надежно защищает зимний вольер. Да и гнездо в сравнении с дикой природой - фешенебельный отель. Вместо травы, листвы и веток - мягкая и сухая солома и круглосуточный уход.

"56 дней страус-самец будет сидеть на своих зелёных изумрудных яйцах. И его сейчас трудно согнать с гнезда. У него здесь и еда, и вода, но он может не пить, теряя в весе до 20 процентов своего веса", - отметил Олег Зубков, директор "Парка львов Тайган".

Единственный стресс - женский надзор. Самки строго следят за соблюдением отцовского долга.

"Можно сказать, что у них настоящий матриархат. Самки эму сносят только яйца, кладку и загоняют самца внутрь, самец садится на яйца, а они себе ходят отдыхают на солнышке, делают следующую кладку и загоняют следующего самца", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь "Парка львов Тайган".

При этом один самец может высиживать яйца от разных самок. Период сейчас подходящий - у Эму на родине в Австралии - настоящая весна, да и в Крыму тепло! Поэтому в парке рассчитывают на пополнение.