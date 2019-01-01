Раскрыты причины смертельной болезни Евгении Добровольской: образ жизни и дети

Евгения Добровольская скончалась 10 января. Актрисе было 60 лет. Последний год жизни она сражалась с тяжелым недугом.

Родные и близкие не могут смириться с утратой. Они пытаются понять, почему Евгения заболела раком. Друзья считают, что страшную болезнь спровоцировали постоянные переживания и образ жизни актрисы.

Приятельница Добровольской Марият Мухина утверждает, что артистка не жаловалась на боли в животе, пока с ее детьми не случилась беда. Сначала заболела дочь Евгении Анастасия, а потом травму позвоночника получил сын Николай.

"Вообще-то, у нее никогда не было проблем с желудком до 2019 года. Дальше случилась одна трагедия — болезнь дочери. Причем, достаточно серьезная: некроз шейки бедра. Дальше, когда она вылечила наследницу, случилась следующая беда — Николаша выпал из окна третьего этажа", — рассказала Мухина изданию 7Дней.

Эту версию поддержала врач Елена Жукова. Медик считает, что переживания могли спровоцировать развитие рака желудка. Но главный фактор — образ жизни актрисы.

"Бесконтрольные диеты, когда человек долго без еды, когда есть изменения в желудке, например, гастрит — все это способствует развитию онкологических заболеваний. Табачный дым, алкоголь, это тоже провоцирует изменения", — заявила Жукова в эфире шоу "звезды сошлись".

Напомним, Евгению Добровольскую похоронили 14 января 2025 года. Последний приют актриса обрела на Троекуровском кладбище.