Выпускников медвузов отправят на обязательную отработку

Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые учатся за счет бюджетных средств. От советской системы распределения новый механизм отличается тем, что молодые врачи смогут сами выбрать регион и медучреждение для работы.

По задумке Минздрава, студенты медицинских вузов после выпуска должны отработать в учреждениях здравоохранения три года. Это может быть как государственная клиника или больница, так и частная. Для выпускников колледжей срок сократили до двух лет.

Трудоустроиться выпускники должны в течение года после окончания вуза или колледжа. В противном случае им придется возместить бюджетные затраты на обучение в двукратном размере.

Об инициативе Минздрава пишет "Коммерсантъ". Опрошенные газетой эксперты в целом положительно оценили идею. По мнению директора НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто, обязательная отработка повысит качество медпомощи первичного звена и поможет решить проблему с нехваткой кадров в отрасли. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович называла инициативу "крутой, но справедливой сделкой".

Осторожнее об инициативе высказываются специалисты в области права. По словам юриста Алины Лактионовой, согласие на обязательное трудоустройство ограничивает доступность образования и свободу выбора работы.