"Варят собак и жрут": россиянка пришла в ужас от увиденного во Вьетнаме

Мы привыкли думать, что собачье мясо употребляют в пищу жители отдаленных деревень Кореи. Но оказывается, корейцы уже давно отказались от собачьих ферм, зато браконьерство и живодерни процветают в полюбившемся россиянам Вьетнаме.

В этом убедилась на собственном опыте журналист "ТВ Центра", решив провести в солнечной стране отпуск, и взяв с собой своего пушистого друга. Первая же прогулка с собакой по пляжу в деревушке Муйне обернулась кошмаром. Рядом с четырехзвездочным отелем мы нашли тело животного очень похожего на пса. Точно опознать, кто это был — трудно из-за степени повреждения. На месте "преступления" явно было пиршество, так как вокруг остались чайные пакетики и салфетки.

После столь страшной находки решили провести расследование, кто, зачем и почему в современном мире ест собак. И наткнулась на сотни историй, от которых сжимается сердце. В стране орудуют браконьеры, которые охотятся на домашних питомцев.

"У друга большая собака и ее украли год назад, благо она вернулась сама домой, раненая. У второй подруги тоже украли таксу, вернули через выкуп. Свою я с поводка не спускаю, и дальше метра от себя не отпускаю", — рассказала Наталья, переехавшая в Муйне 4 года назад.

Чаще всего на собак охотятся во время праздника Тет, который мы привыкли называть китайским Новым годом. В этом году он пришелся на даты с 25 января по 2 февраля. Жители юга утверждают, что на отдых в более теплую часть страны приезжают северяне, и якобы именно они и воруют хвостиков.

"В Муйне только браконьеры могут быть. Собачье мясо в два раза дороже свинины. По три-четыре мопеда подъезжают к собаке, отрезают ее от владельца, накидывают петлю на шею и увозят. На все уходит несколько секунд. Бродячих псов стараются не брать, считается, что у них плохое, грязное мясо", — рассказал Александр, работник местной турфирмы.

Ужасающие истории рассказывают и в популярном у россиян Нячанге, и даже из городе-миллионщике Дананге, первый находится на юге страны, а второй — ближе к центру. Чаще всего люди пытаются найти своих питомцев с помощью чатов экспатов, россияне просят помощи у соотечественников или же просто изливают душу, рассказывая, как потеряли своего любимца.

"Дананг! У нас пропала наша любимая собака, сегодня вечером пошли третьи сутки, как мы не можем ее найти. Она пропала около адреса 79 Nguyen Dihn Tran. Тут ворую животных постоянно, выламывая двери. Нашу дверь не выламывали, но собака убежала из дома, а сегодня у соседей украли еще их собаку. Мы с друзьями очень постарались и нашли около 60 точек, где либо едят, либо массово свозят собак. Сами посетили примерно 30 штук", — пишет потерявшая своего пушистого друга одна из жительниц Вьетнама.

Даже после всех этих историй не хотелось верить, что поедание собак носит столь массовый характер. Чтобы понять масштаб проблемы, обратились к местному ветеринару. Доктор согласился разговаривать только на условиях полной анонимности.

"Во Вьетнаме действительно едят собак. В Ханое вы даже можете на обычном рынке рядом с привычной говядиной найти собачатину. Популярны там и уличные лотки с жареным собачьим мясом. Даже мои соседи едят собак. Варят и жрут. Это чудовищно. Я пыталась поговорить, объяснить, что это разумное существо, друг человека в конце концов! Но в ответ услышала: "А ты дружишь с картошкой?" Для них нет разницы, что картошка, что кошка", — поделилась ветеринар.