Собянин утвердил продолжение модернизации московской службы спасения на воде

Около 18 тысяч человек работают в составе пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Эти высококлассные специалисты борются с огнём и оказывают помощь людям на водных объектах и природных территориях.

Как рассказал Сергей Собянин, при создании комфортной и безопасной городской среды правительство Москвы уделяет особое внимание модернизации противопожарной службы. В столице создают новые подразделения, оснащённые современной техникой и оборудованием, проводят регулярные тренировки сотрудников, автоматизируют процесс обработки информации о происшествиях.

За 14 лет построили и отремонтировали более 50 депо. За это время число пожаров в Москве снизилось более чем на 80%, и почти на две трети сократилось количество инцидентов на воде.