Жестко критиковавшая Бузову мама Давы без ума от его невесты Краймбрери

После расставания поющей телеведущей и блогера прошло четыре года, но Даву все еще называют бывшим парнем Ольги Бузовой, а всех его девушек сравнивают со звездой "Дома-2".

Когда Манукян закрутил роман с Мари Краймбрери, ходили слухи, что это пиар-роман, мол, Дава так смотрит на Олю, он явно еще не забыл ее. Но на днях влюбленные доказали, что их чувства реальные и очень сильные. Пара объявила, что ждет ребенка. Краймбрери показала сильно округлившийся животик.

Больше всех этому рада мама Давида Анна, ведь она станет бабушкой. Женщина сразу хорошо приняла Мари, она часто делает комплименты сыну и его невесте.

"Какие вы у меня красивые и стильные! Мои любовики!" — столь ласково Анна публично отзывается о паре.

Такое проявление чувств не смогли оставить без комментариев поклонники Давы. Они посоветовали Краймбрери не разочаровывать будущую свекровь, ведь мама Манукяна известна своим крутым нравом. Так, после расставания сына с Бузовой Анна, не стесняясь грубых выражений, выдала все, что думала об Ольге, назвав певицу блудницей и алкоголичкой.