Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальными картами

Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества — злоумышленники стали использовать виртуальные карты своих жертв, чтобы снимать наличные в банкоматах без физических карт.

Мошенники сначала звонят гражданам и пугают их тем, что неизвестные пытаются похитить деньги со счета. Дальше схема привычная: жертву убеждают в необходимости выполнить определенные действия, в данном случае – установить якобы мобильное приложение Центрального банка и запустить его. Затем человека просят приложить карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий смс-код от банка якобы для авторизации и спасения денег.

На самом деле эта программа является вредоносной, пишет Центробанк. Таким образом мошенники получают возможность создать виртуальный образ банковской карты жертвы и использовать ее на своих телефонах для снятии наличных в банкоматах без прикладывания пластиковой карты.