Собянин: Автомобильная дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО

Новая автомобильная дорога открылась сегодня в южной части Троицка. Она протянулась от улицы Дальней до Промышленной. Как рассказал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин, в рамках проекта, построен подъезд к Институту ядерных исследований РАН. Кроме того, специалисты расширили проезжую часть существующих улиц. И организовали выезды из жилых кварталов.

Движение по новой автодороге в Троицке открыто. Теперь многие жители смогут значительно быстрее добираться до работы и обратно, не выезжая на Калужское шоссе.

"До этого людям приходилось стоять в многокилометровых пробках на Калужском шоссе. Теперь жители Троицка могу доехать до южных его частей, не выезжая на автомагистрали", - рассказал Александр Лунёв, руководитель проекта компании-подрядчика.

"Эту дорогу жители ждали с нетерпением, ведь она значительно улучшит доступность к социальным объектам, к работе и к новым жилым кварталам", - сообщил Александр Клявинь, начальник управления Департамента развития новых территорий Москвы.

Транспортная доступность многих объектов улучшится, дороги станут свободнее. Построенная магистраль соединила Троицк и Краснопахорский район, улицы Дальнюю и Промышленную. Подробно о новых маршрутах рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин:

"В южной части Троицка открыли автомобильную дорогу от улицы Дальней до Промышленной. В рамках проекта построили подъезд к Институту ядерных исследований РАН с переносом КПП и здания проходной. Реконструировали часть улицы Академика Франка — от Промышленной до автобусного парка, расположенного в районе автодороги на село Былово. В ТиНАО появилось порядка 4,5 км новых дорог — передвигаться стало ещё комфортнее".

Строительство продолжалось два года. Вдоль дороги проложили инженерные коммуникации, установили светофоры и остановочные павильоны для городского транспорта, расширили проезжую часть существующих улиц, благоустроили прилегающую территорию, высадили деревья. Также оборудовали тротуары и организовали выезды из жилых кварталов. Водители довольны.

Всего в Троицке планируют построить и реконструировать более 10 километров дорог. В том числе новые выезды на Калужское шоссе.