После смертельного ДТП в Новой Москве завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в поселке Филимонковское в Новой Москве. Накануне вечером внедорожник на зебре сбил трех человек, две женщины погибли на месте.

В больницу на вертолёте доставили 22-летнюю девушку. Она в крайне тяжёлом состоянии. По какой причине не затормозил водитель, пока не понятно. Пешеходный переход оборудован знаками и светофорами.

По некоторым данным, за рулём находился 29-летний бизнесмен из Самары. Машину он купил в конце января и как раз сегодня планировал оформить все документы. А вообще водит с 20 года и уже не раз попадал в ДТП. Сейчас молодой человек в больнице.