На западе Москвы во время продажи машины произошла перестрелка

На западе Москвы спор при продаже машины перерос в бандитскую разборку. Всё началось минувшим вечером на Кастанаевской улице.

Покупателю не понравилась иномарка, которую он собирался приобрести, о чем прямо и сообщил продавцу. Но вместо конструктивного разговора продавец и его приятель открыли стрельбу из травматического пистолета. А потом под угрозами посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Позже похитители высадили потерпевшего на дороге. А сами решили спрятаться в хостеле в подмосковном Пушкино. Там полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии их и задержали.