Буйнову прописали лекарства от рака на миллион рублей

Александр Буйнов продолжает лечение от онкологического заболевания. Артист публично не говорит о своем диагнозе, поэтому достоверно не известно, что именно с ним происходит. Перед поклонниками певец старается сохранять бодрость духа и всегда улыбается.

Однако то и дело появляются тревожные новости. Так, 5 февраля Mash сообщил, что 74-летнему народному артисту назначили гормональные препараты — полугодовой курс лекарств на миллион рублей. Но певец получит таблетки бесплатно, их оплатит государство.

Буйнов пил эти лекарства два года назад, но тогда у певца начались побочные эффекты — он даже потерял сознание, когда ехал на велосипеде. В настоящее время Буйнов чувствует себя нормально, поэтому врачи решили снова ввести гормонотерапию.

Отметим, что Александр Буйнов опровергает информацию об ухудшении самочувствия на фоне рака. Артист смеется, и говорит, что даже не знает значения тех диагнозов, которые ему приписывают СМИ.