В больнице Иноземцева применяют современный подход к лечению ожогов

В реанимации ожогового центра столичной больницы им. Иноземцева 26-летний Кирилл Донцов оказался из-за несчастного случая с салютом на вечеринке у знакомых.

"Гендер-пати - пол ребенка узнавали. Поджог фитиль, я думал, он будет гореть дольше. А он недолго горел, выстрелил заряд прямо в лицо", - рассказал Кирилл.

Затем все, как в тумане. Скорая, госпитализация. О том, что в больнице вместе с противошковой терапией ему провели целый комплекс процедур по восстановлению лица, мужчина узнал, лишь когда уже отошел от наркоза.

Почти два месяца боролись врачи отделения за жизнь Романа Ларчуженкова, получившего более 60 процентов ожогов тела и сильное отравление продуктами горения в пожаре на даче. Выпрыгнув из окна второго этажа горящего дома, он 4 раза возвращался внутрь, решив, видимо, из-за шока, что там его близкие, которые находились в Москве.

В ожоговый центр из области его доставили на вертолете. К тому моменту мужчина уже ничего не видел и почти не мог дышать. За время пребывания в реанимации Роману провели 9 операций по восстановлению кожных покровов, стабилизировали работу почек и органов дыхания.

"Современный подход к лечению ожогов включает в себя раннее хирургическое лечение, интенсивную терапию и раннюю реабилитацию. Основной тип операций - это хирургическое иссечение глубоких ожоговых ран с одновременным пластическим закрытием раневых дефектов. Операции достаточно объёмные", - сообщил Юрий Тюрников, руководитель ожогового центра ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.

После выписки мужчине ещё предстоит реабилитация. Но врачи уверяют, даже в таких тяжелых случаях пациентам московских стационаров сегодня удается восстановиться и вернуться к обычной жизни. В столице действуют три ожоговых центра: два взрослых при ГКБ Иноземцева и Склифе, и детский - на территории 9-й детской городской клинической больницы. В них сформированы мультифункциональные квалифицированные бригады и есть все необходимое оборудование для приёма пострадавших с повреждениями разной степени тяжести.